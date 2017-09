Trafikkilder i Google Analytics

Ved du hvad trafikkilderne i Google Analytics egentlig dækker over? Vidste du at nogle bannerannoncer havner som direkte besøg, og at selv om besøg bliver foretaget med direkte indtastning, så kan det stå som et besøg fra din Adwords?

Da emnet er forholdsvis bredt så får du en helt serie på 3 indlæg. I dette indlæg tager vi det helt nede på jorden. Hvad indgår i direkte trafik, søgemaskiner/søgeord og refererende trafik (henvisningswebsteder). Blogindlæg 2 bliver en mere detaljeret angivelse af dette, og viser faktisk sandheden (i dag er det Googles egen definition). Det 3. og sidste i serien handler om hvordan Google Analytics rent faktisk registrerer trafikken, på trods af disse definitioner – som de selv melder ud. Blogindlæg 3 er dermed med indhold, som du ikke finder på nogle sider fra Google af – en velbevaret hemmelighed, som nu skal frem i lyset (well – er allerede skrevet i Analyticsbogen, men ellers noget, som give rmange grå hår).

Vigtigheden af trafikkilden

Når du skal analysere dit website og alt omkring det, så er trafikkilderne noget af det mest vigtige. Når du ved hvor din bruger kommer fra kan du

Se hvor meget trafik du har fået fra kilden. Fx hvor mange der er kommet via et banner

Se hvilken trafikkilde, som giver trafik der konverterer. Dvs. du kan se hvor mange besøg, der kommer fra et specifikt site, og hvor mange af disse besøg, der køber. Du kan læse hvordan du udregner konverteringsraten.

Du kan lave en præcis ROI beregning. Du kender udgiften til din markedsføring, og du kan måle præcis hvilken omsætning kampagnerne har genereret.

Forestil dig at du ikke kan vurdere trafikkildernes værdi. Kun ved at kende den præcise værdi af trafikkilderne kan du placere dine marketingkroner korrekt med størst muligt ROI til udbytte. Et eksempel kan være at du har brugt 10.000 kr. på Adwords og 10.000 kr. på bannerannoncer på et givent medie. Kender du ikke effekten lyder det vel ok med en 50/50 deling. Men så kigger du i dine webstatistik data, og ser at Adwords giver en omsætning på 50.000 kr. og bannerannoncerne kun 3.000 kr. Så kan det godt være at du bør genoverveje din budgetfordeling, og bruge flere penge på Adwords og færre på bannerannoncer.

Forstår du trafikkilderne og hvad giver af værdi, så kan du glæde både dig selv og din chef.

Du har nok efterhånden luret hvor vigtigt det er at kende trafikkilderne, og dermed også hvordan de er defineret. Lad os starte med en helt simpel udgave, som giver et godt overblik. I del 2 tager vi detaljerne

Hvordan fordeles trafikken på kilder?

Google Analytics officielle blog har lavet et “back to basics”-indlæg hvor de forklaret trafikkilderne på følgende måde:

Direkte trafik

Brugeren bliver placeret under direkte trafik hvis URL´en (dvs. navnet på hjemmesiden) blev tastet direkte ind i adresselinien. Det kan dog også ske hvis man besøger siden ved at klikke på sit bookmark, via et link i email (med mindre de er åbnet i en web-mail) eller hvis linket er i et dokument som pdf og word.

Hvis links er tagget med kampagnesporing, så vil de registreres som dette i stedet for som direkte.

Søgemaskine trafik

I Googles eget indlæg kalder de det organisk trafik i stedet, og definerer det som trafik fra organiske søgninger, dvs. trafik fra søgemaskiner, der ikke er betalt for.

Henvisningswebsteder i Google Analytics

Trafikken registreret under henvisningswebsteder (eller refererende sites, som jeg til tider kalder det) er trafik, hvor brugeren har klikket på et link på en anden side, som fører over til din side. Når brugerne fx. klikker på linket til webanalytiker.dk/blog på Avinash´s blog, så vil besøget stå som en reference fra http://www.kaushik.net/avinash/ (godt eksempel ik? ).

Andet – Kampagnesporing

Trafikkilderne har en kategori kaldet “Andet” hvilket er ganske misvisende. Det er al trafik sporet med kampagnesporing, og dermed al din markedsføring. I lagkagen, der viser overblikket er Adwords dog ikke under “Andet”, men under søgemaskiner.

Har du ikke hørt om trafikkilder før så er dette en god indledende forklaring, som giver et godt overblik. Men det er en lettere simplicifieret udgave, som mere avancerede brugere ikke er tjent med. Og på webanalytiker.dk får du selvfølgelig mere end på Google Analytics egen blog. Men du må vente i spænding til del 2…

