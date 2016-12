Ny AdWords bog

Det er med enormt stolthed og begejstring at jeg nu kan afsløre hvad jeg har arbejdet på de sidste 4 måneder. Jeg har skrevet min anden bog, denne gang om Google AdWords.

Bogen AdWords for webshops er 252 sider prioriteret viden om hvordan du skaber en AdWords kampagne, der giver omsætning.

Baggrunden for bogen

I Webjuice.dk får vi en del henvendelser om hjælp til AdWords, hvilket giver mig en masse indsigt i hvor der laves fejl og er problemer. Jeg underviser også en del, og får en masse spørgsmål fra deltagerne. Jeg har derfor en god viden om præcis hvad der ofte gøres forkert, og hvilke spørgsmål folk sider med.

AdWords er i de sidste år blevet omfangsrigt og det kan være svært at vide hvad man skal gøre.

Jeg har derfor lavet en bog, hvor jeg prioriterer for læseren. Fra start skærer jeg fra og præsenterer kun de annonceringsmuligheder, der giver bedst afkast for en webshop. Jeg har skrevet bogen til webshopejere. Jeg starter fra begyndelsen, dvs. en der gerne vil igang med AdWords bliver ført ind i universet og lærer hvad det handler om. Bogen er absolut også for dem der allerede er i gang. 9 ud af 10 laver fejl, og jeg forklarer alle de fejl og hvordan de undgås.

Lennart Øster fra Filato.dk har læst bogen forud for udgivelsen og var imponeret over hvor meget han kunne lære, selv om han allerede sidder med sine AdWords for to shops. Lennart udtaler:

”Efter at have læst bogen Adwords for begyndere, har jeg lært en masse om mine kunders måder at søge og mine muligheder for at sælge mine produkter på. Jeg vil anbefale folk der allerede arbejder med deres AdWords konto også at læse bogen, da den er så velskrevet og godt forklaret at misforståelser ryddes nydeligt af vejen. Jeg har helt konkret reduceret mine omkostninger med 28% på klik priserne og hævet min CTR betydeligt. Alt i alt noget der kan mærkes på bundlinjen inden for få dage. Jacob lader ikke noget stå tilfældigt og alt er forklaret. Læs og følg bogens instruktioner og få en positiv oplevelse med Adwords.”

AdWords for webshops indeholder…

Jeg ville lave en relativ kort og super værdifuld bog (de 252 sider er i paperback opsætning, det er ca 170 A4). I bogen får du en masse skarpe input på:

Google Shopping opsætnings guide – alt du skal vide for at få billedannoncer

Hvordan du får de laveste klikpriser med et godt kvalitetsresultat

Remarketing på search

En masse gode tips til optimering

Søgeordstyper, forslag til negative søgeord og meget mere

Generelt alt du har brug for at vide for at sparke røv på AdWords

Faktisk indeholder bogen helt præcist ordene:

“Google” 265 gange

“søgeord” 420 gange

“shopping” 65 gange

“Annoncegruppe” 73 gange

“Grillpande” 36 gange

“Optimere” 36 gange

Annoncerer du ikke allerede, så får du 1250 kr at annoncere for (i samarbejde med Google). Dvs. du får det samme beløb som du annoncerer for i første måned, op til 1250 kr. Så du får faktisk godt overskud af at købe bogen

Jeg har fået udarbejder en række grafikker for at gøre tingene lettere at forstå. Her er et eksempel på processen i Google Shopping:

Martin Thorborg har skrevet forord og skriver bl.a.:

Jeg kan med ro i sindet sige, at de fleste forretninger, jeg har lavet, har været stærkt baseret på AdWords. Agera.dk, som hjælper virksomheder med tre tilbud på revisor, bogholder eller advokat, bruger flere hundredetusind kroner hver måned og tro mig, det kan betale sig. Men man får ikke noget ud af AdWords, hvis man ikke ved, hvad man skal gøre, og her kommer Jacob Kildebogaards bog om AdWords ind som en anden supermand. Jacob har virkelig lært mig meget, og vi bruger ham af og til som konsulent i de forskellige virksomheder, jeg har, så jeg kan varmt anbefale hans bog og viden.

Begrænset oplag af trykte bøger

Personligt kan jeg godt lide at sidde og læse en bog i sofaen. Derfor har jeg trykt et begrænset oplag, som du kan få fingrene i hvis du er hurtig. De koster lidt ekstra, men du får ebogen med i prisen, så du kan søge i bogen på computeren når du sidder med opsætningen. De kom i dag:

Mine personlige tanker

Det har været nogle hårde uger for at få bogen færdig, jeg sad fx 23 timer den sidste skriveweekend og arbejdede igennem. Jeg har brugt mange ressourcer på at få lavet grafik til bogen, og har også haft Director til at sætte bogen op grafisk. Det er nok ikke den bedste forretning for mig at bruge så mange penge på korrekturlæser og grafikere, men følelsen af et 100% lækkert produkt er fantastisk. Så jeg håber du vil nyde bogen, dets grafiker og opsætning. Jeg har lavet den efter mit hoved, og kombinationen af paperback (til sofaen, sommerhuset, poolen osv) og ebog (til at søge, opslagsværk) er det jeg allerhelst vil have. Så det tilbyder jeg. Confocus har været udviklere på webanalytiker.dk, og lavet et fantastisk arbejde.

Du kan selvfølgelig hente en gratis light udgave, men jeg må indrømme jeg har gemt det bedste til dem der betaler.

Du kan købe bogen her på sitet, så skynd dig over og køb! Har du kommentarer hører jeg dem utrolig gerne. Du køber på denne side

