Overordnet set ser jeg værdien af Analytics data i to retninger:

1. Sporing af effekten af tiltag for at skaffe trafik til sitet

2. Viden om brugernes adfærd onsite, herunder mulighed for at analysere ift. Konverteringsoptimering

I 2009 skrev jeg et blogindlæg om del 1, kampagnesporing, og det er stadig lige aktuelt. Google har i alle årene tilbudt muligheden for at du tilføjer en UTM parameter på dit link, så du måler dine tiltag, fx dine nyhedsbreve og dine links på sociale medier.

Her i 2015 underviser jeg stadig i brugen af kampagnesporing, og forleden havde jeg 60 deltagere til Analytics kursus hvoraf kun 1 havde prøvet at bruge kampagnesporing. Det viser det enorme behov der stadig er for at fortælle om mulighederne for at spore alle tiltag.

I dag vil jeg gerne gøre det lidt mere avanceret. Jeg vil gerne fortælle hvordan du kan spore offline tiltag. Det er faktisk ret simpelt, og du får løsningen her.

Hvad er effekten af at nævne et link til konference og i podcast?

Jeg har holdt oplæg til en række konferencer, og til en konference i Rumænien nævnte jeg et link da jeg præsenterede. Normalvis vil det stå som et direkte besøg hvis brugeren går direkte ind på mit link. Lad os sige jeg sagde “Visit webanalytiker.dk/segments and read my blogpost”. Besøg til den side vil så være direkte besøg og jeg ville ikke kunne se hvor mange der besøgte siden på baggrund af min mention af linket.

Et andet eksempel er at jeg deltog i et podcast hos Mikael Rieck, hvor jeg også nævnte et link. Igen vil det normalvis blot stå som et direkte besøg, og jeg ville ikke kende til effekten af at jeg deltog i podcasten.

Løsningen: Sådan sporer du offline kampagner

Hele tricket er at få tilføjet UTM parameter til brugerens første sidevisning. Det er selvfølgelig helt sort at nævne et laaaangt link med kampagnesporingsparametre, så du skal hjælpe brugeren. Du laver simpelthen blot et redirect.

I podcastet siger jeg at man kan læse mere om min nye AdWords bog på webanalytiker.dk/adwordsbog. Dette link findes ikke. Jeg har lavet et 301 redirect hen til siden med min bog, hvor jeg har tilføjet kampagnesporing.

Helt lavpraktisk har jeg tilføjet følgende kode i min .htacces fil:

Teksten er altså:

Redirect 301 /adwordsbog http://www.webanalytiker.dk/boeger/adwords-for-webshops/?utm_source=antphilosophy_podcast&utm_medium=offline&utm_campaign=offline_antphilosophy_podcast

På den måde fører jeg brugeren videre fra den URL jeg har angivet, til den korrekte side, PLUS jeg har tilføjet kampagnesporing, så jeg kan se hvor mange der har benyttet det link jeg har nævnt.

Data i Analytics

I analytics kan jeg nu se data for trafikken. Præcis hvordan det er angivet afhænger selvfølgelig af din kampagnesporing. I mit tilfælde kan jeg se medium “offline” og kilden “antphilosophy_podcast” i rapporten “Kilde/medium” under Anskaffelse:

Jeg kan ikke alene se hvor meget trafik det har givet, men også om de udførte de mål jeg har sat op. For den periode jeg har valgt ses det at der er kommet 5 besøg på baggrund af min deltagelse i podcast, og ingen af dem hentede den gratis lightversion af min AdWords bog.

Spor alle dine offline aktiviteter

Jeg har brugt dette til en række offline aktiviteter. Et udpluk:

Links på uddelt one-page guide, altså et papir jeg uddeler rent fysisk når jeg underviser

Links i min lightudgave af bogen (jeg ved ikke om de klikker på linket eller indtaster manuelt)

Deltagelse i podcast

Links jeg nævner til foredrag

På flyer

Du kan let have flere situationer hvor det giver mening.

Avisannoncer

Tilbudskataloger

Og meget meget mere

Et katalog over sommerhuse eller rejser har typisk alligevel shortlinks fordi det skal være let at taste, men i de fleste tilfælde er der ingen sporing på.

I stedet for at lave det som underside-redirect så kan du også købe nye hoveddomæner og bruge til redirect. Ulempen ved dette er dog at du ikke brander dit primære domæne i fx avisannoncen.

Kan du se nytten i dette, og er det noget du skal igang med? Fyr løs i kommentarerne!

VN:F [1.9.14_1148]

please wait... Rating: 3.5/6 (2 votes cast)

, 3.5 out of 6 based on 2 ratings