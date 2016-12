Google konference i Dublin: Think Digital

I disse dage har jeg fornøjelsen af at være til konference i Dublin på Google´s europæiske hovedkvarter, med masser af spændende indlæg. De har samlet 350 personer fra Europa, hvoraf vi er 6 fra Danmark.

Jeg vil dele lidt af indholdet der har været indtil nu, og opdaterer igen i morgen, når vi har dag to med.

Vigtigheden af mobil

Der var meget fokus på mobil og indflydelsen på hvordan mobilen inddrages i beslutningsprocessen. En stor andel af søgningerne foretaget på mobil bliver ikke gentaget på desktop, så hvis du vil ramme brugerne, så skal du være hvor de er. Der var generelt en række interessante data på hvor meget mobil er en del af mikset i brugernes adfærd, men overordnet set var det ikke breaking news.

Google Plus

Det blev langt mere interessant da chefen for social kom på scenen.

Jeg har selv bemærket det tidligere – Når vi åbner en mail i Gmail, så kan personens G+ profil være oppe i højre side. Du får fx personens sidste post vist. Som noget relativt nyt er det nu også aktivt for brands, så ved relevante mails kommer brandets G+ Profil. Så hvis du fx sender nyhedsbreve ud, så vil din G+ side være synlig, uanset om brugeren følger den eller ej. Det er en unik mulighed for at få brugerne til at interagere endnu mere med dig og dit brand, og alt du skal gøre er at oprette en Google+ profil, og så lave en interessant update inden du sender nyhedbrevet ud.

Jeg tager den lige igen: Husk at gøre den sidste update på G+ interessant, inden du sender nyhedsbrevet ud. Det er i høj grad ud fra denne at brugeren vil vurdere om det er værd at klikke og tilkendegive interesse for din G+ side.

Og det ønsker du helt oprigtigt. For de første undersøgelser viser at klikraten gennemsnitligt løftes med 5-10% ved at G+ er integreret i AdWords “121 personer har givet denne side +”. Det er ikke meget værd hvis du ikke har nogle der har plusset. Men med en fornuftig mængde så spreder det sig hurtigt, og brugeren vil se nogle de kender i annoncen. Et løft på 5-10% skal der arbejdes en del for på andre fronter.

Oveni, så konverterer annoncerne typisk bedre – størrelsen varierer fra kategori til kategori.

Udover AdWords annoncerne så kan du også forvente mere trafik fra Google søgninger – trafik ind til din plus side.

Hashtag på Google plus er fuldt integreret i Google Search, så brugere kan søge på #adwords og få nyheder fra Google plus omkring emnet.

Google Plus resultater kommer med i serpen, og benyttes typisk når brugernes søgninger er tidsorienteret, fx “nyeste burberry solbriller”.

Vil du se hvem af dine brugere, der støtter op omkring dig og dit firma? Så tjek Ripples ud! http://www.google.com/+/business/get-insights.html Fx viser dette billede, hvem der i højest grad breder budskabet og linket til Google Analytics:

Se hele billedet her.

Google style!

Hvis du ikke har været forbi Googles kontor i Dublin vil jeg gerne dele en smule herfra. Der er mange lækre ting, og specielt synes jeg nogle af de fede ting ligger i detaljen.

Nogle af de fede detaljer: I forelæsningssalen er stole rundt omkring skiftet ud med andre farver. Men det er ikke nok, der er lagt et lille tæppe foran stolen i samme farve. Scenen har handicap lift, så alle har mulighed for at tale fra scenen.

Der er en ret stor Google Earth skærm, der med en imponerende opløsning og loadtid kan bringe dig fra Dublin til Hawai på ingen tid. Ret fed skærm, får minderne tilbage på sidst man var i planetariet.

På toilettet har de dekoreret meget fint:

Der er altid et mødested:

Der er selvfølgelig en Google Store, hvor de bl.a. har lidt Androids:

Jeg havde fornøjelsen af et møde i Googles hovedbygning bagefter – på 12. etage! Bygningen er vist den højeste i Dublin, så 13. etage har den bedst udsigt i hele byen. Dette billede er fra 12.:

Efter dagens program stod den på mad og øl på Guiness bryggeriet. Fantastisk med en kold øl, direkte fra bryggeriet:

Der var både Dj, live jazz band og anden underholdning, så det var et ganske imponerende arrangement.

Der var mere på programmet, flere talere, og flere øl, men det er ikke alt der giver lige god mening i skriftlig gengivelse. I morgen er der langt mere program, og de to ting jeg personligt ser mest frem til er at høre om Dynamic Remarketing (Yessir – remarketing overfor brugere på produktniveau via Google Displaynetværket) og Daniel snakke om Universal Analytics. Så kom forbi igen indenfor de næste dage og der vil blive opdateret yderligere!

Dag 2!

Dagen starter i fed stil – de havde lige klippet en video fra i går. Der var måske 3-5 kamerafolk der fulgte os, og de har så klippet tingene i nat. FEDT!

Der er også godt styr på teknikken:

Youtube – self select advertising

Adrian D´Souza, Director Global brand Solutions, Youtube.

Det handler ikke længere om at at lave bred massekommunikation, men om at fokusere indefra og så brede ud derfra: “Digital back strategy – start in the Digital world and build your way back to the rest of the marketing mix” -Marc Pritchard

En fed video, der viser hvad han taler om:

40% af alle youtube-visninger sker på mobile enheder. True view annoncering på Youtube sker på alle enheder.

Et interessant eksempel fra i går viser at man kan for få udgifter kan komme utrolig langt hvis man er kreativ. En mand havde opfundet en tunge-renser, og det lyder pivkedeligt. For 500$ lavede de så denne video (se den – den er fed), og den er pt set over 18 mio gange. Lur mig om han ikke har solgt en tunge-renser eller to:

Det hjælper selvfølgelig at have større budgetter, og fx har GoPro´s Hero video fået ret mange delinger. Den er også ret vild, og må have kostet kassen.

Google Display annoncering

Carrie Wei – Head of Display Advertising præsenterer. Brugernes adfærd varierer i løbet af dagen.

Targeted: Ram den rette person, det rette sted på det rette tidspunkt. Godt udgangspunkt. I dag har vi muligheden for at målrette mod aldersgrupper og køn. Det er aktivt i DK – så det kan jeg godt anbefale at du går i gang med at teste af.

En af de nyere muligheder for at segmentere er affinity segments.

En anden mulighed for at målrette er via Remarketing. Ikke noget nyere, men absolut væsentligt at have med på listen over målrettet annoncering.

Similar Audiences: Google finder brugere, der minder om brugerne i vores remarketing segment. Deres data viser indtil videre at klik- og konverteringsrate er væsentlig højere for similar audiences, så det er formentlig værd at teste. Dog har jeg ikke set det i DK endnu.

Engagement ads: Brugerne kan interagere direkte i annoncen – fx skifte farve på en bil. Du betaler kun for annoncer hvor brugeren har været aktiv, så det giver ikke nødvendigvis et besøg, men brugeren har været aktivt involveret med dit brand og produkt.

Dynamic remarketing. Vi kommer til at kunne vise præcis det produkt en bruger har set på sitet. Både Dynamic Remarketing og Product Listing Ads vil hver især blive banebrydende for AdWords annoncering. Ikke flere integrationer af 3. part systemer, nu får vi 100% målrettet annoncering direkte i Googles eget netværk. Det bliver en fest.

Du kan lære mere om mulighederne for at få hjælp til at udarbejde annoncer på http://www.google.com/think/products/ready-creatives.html

Et meget godt overblik over Display mulighederne:

Analytics indlæg af Daniel Waisberg

Hvordan performer trafikken på tværs af enheder? Det er komplekst, og Googles løsning til at analysere dette er Universal Analytics.

Daniel fortæller om Customer Journey, der blev udviklet af Google Think i samarbejde med Google Analytics. Generelt set kan man tillægge krediteringen af en konvertering til trafikkilderne på mange måder – fx first click, last click og u-shaped. Der er ingen rigtig og forkert, det handler om din forretning og hvordan du mener er en korrekt kreditering.

Vi har allerede muligheden for at lave attribution models i Analytics i dag, det ligger under konverteringer. Det er spændende resultater man kan få, og man kan sammenligne omsætningsfordelingen på de forskellige attribution models. Det bør du teste.

Men attribution models er kun for samme enhed. Universal Analytics er fokuseret på brugeren. Fx kan man analysere hvor meget de forskellige enheder indgår i det samlede flow, og det er muligt at analysere stien af enheder forud for et salg.

Udover at analysere på tværs af forskellige enheder kan du også integrere offline data samt integrere omkostningsdata. Det giver dig samlet set al den data du har brug for, for at få fuld indsigt i effekten af din markedsføring.

Generelt var der ikke nyt for mig i dette indlæg, det var en forklaring af Universal Analytics fra bunden af. Men som underviser er det altid interessant at høre andres måde at præsentere Analytics på.

Think big, start small!

“Think big, start small”. Det er Googles tilgang. Tankerne skal være store, men bliver det hele oppe i det niveau, så eksekveres det ikke. Vi havde en session med Google Innovation. Imponerende hvad de har lavet og har gang i. Google Earth er så absurd når man tænker over det. De har filmet i bjergene, på floder og en masse steder hvor ingen biler kan køre. De har udstillet noget af udstyret der blev brugt.

Googles chaufførløse bil er på et af de projekter, der arbejdes på. Igen en absurd tankegang, men med rette udvikling kører bilen nok bedre end de fleste – hvis ikke alle.

Moonshots er et projekt jeg ikke har hørt om før. De sender lufballoner op med signal, så alle under kan få internet. Tænk hvis det kunne integreres over togskinnerne i DK, ingen tvivl om at Google vil kunne løse opgaven DSB og TDC ikke kan.

FEDT lille eksempel. Street view er nede, HELT nede i brugerniveau. Scott Eblen (Product Manager) viste live hvordan han kan se om der er stik under bordet på en café. Måske skørt, men eksemplet rammer 100% plet på mig, det er ofte relevant for mit valg af café.

Never fail to fail! Godt ordsprog. Husker du opensocial? Google Wave? Google buzz? Bugger. Tre projekter der fejlede. Men teknologi blev integreret i Google docs mv, og samtidig er det end ud i Google Plus, der absolut ikke tyder på at fejle.

Google Glassess blev selvfølgelig også nævnt. Det er også et super interessant projekt, der på sigt kan give enorme muligheder. De har startet udviklingen ved at lave en helt lavpraktisk løsning og itereret derfra:

Et par andre ting der arbejdes med:

– Telefonlås med genkendelse via øjnene

– Du kan skrive din søgning overalt på skærmen på tablet og Google læser det og laver en søgning på dette.

Dagens sidste taler var ikke en Googler. Et fantastisk indlæg der ikke kan genfortælles her, men det handlede om nødvendigheden for innovation. Super fede eksempler og pointer, fed måde at slutte dagen på. Et enkelt eksempel skal du da have – det viser hvad vi er oppe mod. Sitet her sikrer at ingen under 18 kommer ind…

Think Digital!

Det har samlet set været to rigtig spændende dage. Masser af input og gode pointer. Uden at være blevet helt hjernevasket, så er det virkelig imponerende hvad Google udvikler. Mange spændende indlægsholdere fra Google. Generelt var indlæggene meget overordnede, intet om hvordan man sætter det op og gør, men super inspiration og input til hvad der er muligt. Hele arrangementet var super professionelt arrangeret, Google folk overalt der var behov, styr på teknikken og bare styr på detaljerne.

Turen til Dublin var bestemt det hele værd, nu glæder jeg mig til at få endnu flere af tingene rullet ud i Danmark, så vi kan give den gas.

Nu vil jeg tage Google bussen til lufthavnen til London til Emetrics. Next up – Analytics!

VN:F [1.9.14_1148]

please wait... Rating: 5.0/6 (1 vote cast)

, 5.0 out of 6 based on 1 rating

Ingen relaterede indlæg.