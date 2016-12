I marts holdt vi ConversionBoost konference, og som sidste blogindlæg viste, så var der enorm god feedback på formen og indholdet.

Vores koncept er:

100% fokus på ét emne

Effektive og inspirerende indlæg. De fleste varer kun 30 min hvilket er rigelig tid til at få oplægsholderesn bedste pointer og tricks frem

En udenlandsk keynote, for at få inspiration fra nye hele tiden

Der skal også være virksomheder, der præsenterer. De kan har andre vinkler på tingene end konsulenter, så derfor er den del vigtig

Vi arrangerede en konference kun om konverteringsoptimering ud fra denne tilgang. Vi gentager nu succesen, og ikke blot for konverteringsoptimering, men også for AdWords og for søgemaskineoptimering.

De tre konferencer er om formiddagen – 8:30-12:00, med rig mulighed for netværk både undervejs og på cafe bagefter. Arrangementerne ligger tre torsdage i træk og afholdes i DGI-byen lige ved hovedbanen i København.

Søgemaskineoptimerings Konference

Torsdag d. 3. oktober har vi virkelig fået sammensat et stjernehold. Martin MacDonald er keynote, og kommer fra England. Han er hos Expedia, og var tidligere seo-chef for et af de store engelske mediebureauer. Samtidig har vi fået Bestseller til at besøge djævleøen, og fortælle hvordan de har arbejdet med at få seo ind i dagligdagen på deres 12 brands. Og endeligt har vi Mikael Rieck og Søren Riisager, der er to anerkendte danske eksperter.

Sammensætningen af indholdet betyder at du både kommer til at få en lang række lavpraktiske tips du kan gå hjem og implementere, samtidig med at Martin snakker om SEO i større perspektiv. Du får brede og dybde på en måde du ikke finder på et kursus.

Målgruppen til arrangementet er både online managers, inhouse SEO, selvstændige med eget site, webshopejere, affiliates, SEO-konsulenter der vil inspireres og i det hele taget alle der gerne vil have inspiration og konkrete tips til at forbedre deres sites placering i søgemaskinerne.

Du kan se præcis program og købe billet på SEOBoost.dk

Google AdWords Konference

Torsdag d. 26. september går det løs med en formiddag kun om AdWords. Jeg glæder mig utrolig meget til at møde og nørde med så mange mennesker, der finder AdWords interessant. Vi har sammensat et program hvor Frank Hellerup Madsen giver dig værdifuld input på hvordan du forbedrer dit kvalitetsresultat (essensen af det hele ift hvad du skal betale pr klik), spændende oplæg fra vores svenske Keynote ift. at udnytte potentialet i Analytics data til din AdWords optimering, Cykelpartner.dk fortæller hvordan de har planlagt hverdagen ift. AdWords (jeg har set slidene og der er guf for inhouse AdWords folk), og jeg selv holder et lidt mere strategisk præget oplæg, ift. hvornår du bør benytte hvilke former for Google AdWords annoncering, og hvilke avancerede muligheder der er.

Skal jeg sige det selv – så er det fucking vildt indhold på 3½ time. Hvis du får løsrevet dig netværket, så kan du nå hjem og implementere og planlægge indsatsen allerede samme eftermiddag.

Målgruppen til AdWords konferencen er både Online Managers, inhouse AdWords, webshopejere, affiliates, AdWords-konsulenter der vil have nye input og i det hele taget alle der gerne vil have inspiration og konkrete tips til at forbedre deres Return on Investment på AdWords annonceringen.

Hvis du intet ved om AdWords, men gerne vil igang, så vil jeg anbefale at du læser op på sagerne inden du tager afsted, så du har basis viden om hvad tingene hedder i AdWords samt har sat noget op og kender til AdWords interfacet (konferencen er mere en inspirationsseminar med punktnedslag end et traditionelt kursus i AdWords). Vi kommer ikke til at forklare hvad en annoncegruppe og kampagne er.

Du kan se hele programmet og købe billet på PPCBoost.dk

Konverteringsoptimerings konference

Torsdag d. 19. september starter vi rækken af konferencer med at gentage succesen fra sidst. Panelet med Michael Aagaard (International oplægsholder med fantastisk feedback), Ole Gregersen og Rolf Petersen gentager vi. De tre herrer har hver deres tilgang og publikums egne sites får kommentarer med på vejen. Så har vi keynote Sverre, du bla. kan lære bedre at kende via hans guest post på Visual Website Optimizer bloggen . Rolf Petersen fra panelet får lov at rulle sig ud, og Dancenter fortæller hvordan de igangsætte og implementerede de tips de fik til sidste ConversionBoost.

Igen en perlerække af indlægsholdere og indhold.

Målgruppen til ConversionBoost er både Online Managers, webshopejere, affiliates og i det hele taget alle der gerne vil have inspiration og konkrete tips til at forbedre og øge deres Konverteringsrate!

Du finder program og billet på ConversionBoost.dk

Som det nok stråler ud af ovenstående, så er jeg meget tilfreds med de tre programmer vi har skruet sammen. Konferencerne afholdes af Webjuice.dk og Weboptimering.nu. Prisen pr arrangement er kun 995 kr hvis du er hurtigt ude, og ellers 1395 kr ex moms. Vi har valgt at holde priserne langt nede, da vi føler det er vigtigt at virksomhederne kommer afsted og får input. Der kan være op til 100 deltagere pr arrangement.

Hvad synes du om de tre programmer?

.

