Jeg elsker når der sker noget nyt, og så er det vigtigt at udfordre sig selv lidt. At arrangere en konference er ikke bare lige (det kan Ib Potter nok nikke genkendende til), så da Ole Gregersen og jeg satte os for at arrangere en konference 3 måneder før den skulle afholdes var det en anelse friskt gjort. For det handler ikke om blot at gøre det, men om at gøre det i høj klasse.

Vi startede med at arrangere i december, launchede site og offentliggjorde konferencen 3. januar og 5. marts blev ConversionBoost afholdt. På den korte tid fik vi arrangeret location, oplægsholdere, sponsorere, og alt hvad der ellers hører til en konference.

Resultatet blev en fantastisk dag med tæt på 100 deltagere. Der var rigtig mange store virksomheder til stede, og vi synes selv det var en fed dag. Vi valgte at overraske til sidst ved at mit 25-mands showband kom ind og gav et par numre. Som statistikker var det derfor med spænding at jeg ventede på feedback fra deltagerne, men hold da op – vi ramte den satme lige i røven!

Deltagernes feedback

Hvis vi omdanner skalaen “meget dårlig, dårlig, hverken god eller dårlig, god, meget god” til en 1-5 vurdering (Nerd alert: I fagsprog kaldes det en likert-skala, og det er kotume at omdanne til 1-5 selv om der ikke er 100% lige stor afstand mellem punkterne). Hovedkonklusionen er tydelig:

Deltagerne var super tilfredse, og oplægsholderne får kanon vurdering.

Hvad er dit samlede indtryk af Conversionboost konferencen? : 4,33! Alle pånær 1 har angivet god eller meget god.

Tager vi gennemsnittet for alle oplægsholderne (uden sponsorindlægget fra e-mærket), er de fem vurderinger følgende:

Det var fagligt interessant: 4,70

Det levede op til mine forventninger: 4,49

Jeg lærte noget nyt: 4,41

Han formidlede stoffet på en underholdende måde: 4,38

Jeg kunne tænke mig at høre ham igen: 4,47

Arrangementet får super ros for fokus på emnet, at vi har booket fantastisk godt med tyske André Morys og vores live optimering får super ord med på vejen.

Selvfølgelig er der også input til forbedringer, og dem er vi kanon glade for – det er det der gør at vi kan gå fra 4,33 til endnu højere næste år

Så hvis du gik glip af Conversionboost 2013, og du gerne vil konvertere dine brugere, så er det om at deltage til konferencen i 2014.

Tak til de mange super deltagere, vi havde en lige så fed dag som jer! Se billederne fra dagen her – og stor tak til Jens Dalsgaard som var dagens fotograf!

Jeg arrangerede på vejne af Webjuice.dk og Ole på vejne af ekspertvurdering.dk – hvis du har brug for hjælp

Er der for længe til næste Conversionboost konference, så tag med til MarketingCamp d. 28. maj. Det er Ib Potters store online marketing konference, hvor emnerne spænder bredt og du kan vælge mellem 24 forskellige oplæg.

