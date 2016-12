Kend effekten af online kampagner med kampagnesporing i Google Analytics

Det er alfa og omega at kende effekten af sine markedsføringstiltag for at kunne optimere og vide om udbyttet står til mål med investeringen. Det kan både koster timer og kr., så derfor bør du vide præcis hvordan du opsætter kampagne sporing. Da langt størstedelen benytter Google Analytics får du her en detaljeret gennemgang af hvordan du sporer kampagner og nyhedsbreve i Google analytics – med Google Analytics kampagnesporing. Da ikke alle benytter Google Analytics kan får du sidst i indlægget en kort forklaring på hvordan du opsætter kampagnesporing i SiteCatalyst og Yahoo! Web Analytics.

Effektmåling af kampagneaktiviteter i Google Analytics

I Google Analytics kan du se om brugeren kommer via direkte indtastning, via søgemaskine, eller via et henvisningswebsite (refererende site). Dette spores automatisk og giver en stor værdi når trafikkildernes værdi skal evalueres. Men når du laver kampagner, så bør trafikken ikke registreres under et af de tre elementer. Det er nemlig kampagne-trafik. Har du et banner på et site, så vil det blive registreret som et henvisningswebsted, hvilket kun til dels er korrekt. Men langt værre går det med nyhedsbreve: De registreres som direkte trafik, og du har dermed ingen anelse om hvad de brugere, som har besøgt dit website på baggrund af dit nyhedsbrev foretager sig. Ved at registrere kampagnetrafik får du også en gul del i din trafik-lagkage:

Hvilke kampagner bør jeg måle?

Generelt bør du måle alt du foretager dig. De mest oplagte er hvis du

Udsender nyhedsbreve

Har banner annoncer på andre sites

Har links flere steder på samme site, og ønsker at kende effekten af hvert enkelt link

Det eneste du skal gøre for at sikre muligheden for at evaluere dine kampagner er at tilføje en

parameter på din reference URL. På danske betyder det at der blot skal lidt flere bogstaver i det link, som dit nyhedsbrev, banner eller andet sender brugeren ind på dit site med. Det er meget simpelt

Hvordan sætter jeg kampagne tracking op?

Før du kan sætte sporingen op, skal du vide hvad du kan måle helt generelt. Du har mulighed for at analysere på

Campaign Source Campaign medium Campaign Content Campaign name

Mere forståeligt betyder det at du kan angive

Hvad er referencen (Google, jule-nyhedsbrevet) Hvilket format din annonce er i – markedsførings medie (Email, banner, affiliate) Hvad er indholdet i annoncen. Dette bruges typisk til at differentiere annoncerne – hvis der fx testes to forskellige typer annoncer på et banner. Det kan også bruges til at teste to links i samme nyhedsbrev – fx et link op mod et billede. Kampagne navn (produkt, promotion kode eller lign)

Hvis du læser om ovenstående på Googles sider, så har de også “Campaign Term”, men det skal kun bruges til betalte søgeord, hvilket bør registreres på en anden måde. Dvs. det skal du ikke benytte, det er til Adwords, og registreres automatisk når du knytter din Analytics og Adwords konto sammen.

Det er ikke nødvendigt at angive “content”, men de øvrige variable SKAL angives. Mangler du en angivelse kan det i værste fald betyde at det slet ikke virker.

For at få de tre-fire nævnte værdier ind i Google Analytics skal du bygge dit link op. Måden man registrerer et link som en kampagne, er at bygge det op af elementer. De fire ovennævnte muligheder for at analysere på, skal hver især angives. I linket har de følgende kode:

Campaign source: utm_source=xxx Campaign Medium: utm_medium=xxx Campaign Content: utm_content=xxx Campaign name: utm_campaign=xxx

Eksempel på sporing af nyhedsbreve

Det illustreres bedst med et eksempel:

Billigvvs.dk skal sende et nyhedsbrev ud og ønsker at kende effekten. Der sendes nyhedsbrev ud hver måned, og i hvert nyhedsbrev er der forskellige produktkategorier. Dette nyhedsbrev er nyhedsbrevet i november 2008 og der ønskes at spores på tagrender. Der er sendt to variationer ud for at teste to typer billeder, og nedenstående er første version af nyhedsbrevet. Reference URL for denne del af nyhedsbrevet bør derfor se således ud:

www.billigvvs.dk/?utm_source=nyhedsbrevnov08

&utm_medium=email&utm_content=nyhedsbrev1&utm_campaign=tagrender

URL’ en er bygget op ud fra følgende: Skal URL indeholde parametre, så tilføjes et ? efter domænenavnet og derefter kan parameteren angives. Kun ét ? kan tilføjes og derefter bruges & som separator.

Bygger du din landing URL op som nævnt får du nu inddelt dine kampagner i forhold til samtlige dimensioner.

Få hjælp med Google URL Builder

Er du forvirret eller frygter du opbygningen af URL? heldigvis er hjælpen nær. Google har lavet et lille tool kaldet URL builder. Dette tool hjælper dig med at lave hele den URL, du har brug for. Du finder toolet på dette link. En anden mulighed er at benytte et excel-ark, hvilket specielt kan anbefales hvis der skal laves koder til mange kampagner. Du finder excel-arket ved at klikke her.

Aflæsning og analyse af resultaterne i Google Analytics

Kampagnen kan nu ses i menupunktet Campaigns under traffic source:

Derefter vælges den pågældende parameter man ønsker at se statistik for:

Med de parametre Billigvvs fik sat på linket er det nu muligt at analysere på hhv.

Effekten af nyhedsbrevet uanset version – vælg Source Effekten af alle email kampagner – vælg medium Effekten af version 1 vs version 2 – vælg ad content Effekten af det indhold, som omhandlede tagrender – vælg Campaign. Det er sat som default.

Analyse af dine kampagner

Når alt er sat rigtigt op og brugerne begynder at strømme ind på dit site via dine nyhedsbreve eller andre kampagner, så er dine muligheder for at optimere og effektivisere utrolig gode.

Forestil dig at du har én dag til rådighed, og du skal sørge for størst mulig omsætning. Du kan vælge enten at fokusere på at få lavet et godt nyhedsbrev og sendt det ud, eller du kan lave en kampagne på et site, hvor du tidligere har kørt en kampagne. Ved at gå ind på source kan du se hvad der har givet bedst tidligere, og hvordan din tid skal prioriteres.

Ad content er tænkt til at lave ab-tests. Lav to variationer af dit nyhedsbrev (fx. et med mange billeder og et med mange links) og se her, hvilken udgave, som konverterer bedst. Har du mange modtagere kan du starte med at sende de to versioner til 1.000 modtagere hver, og derefter sende den vindende version til de sidste modtagere.

En anden mulighed er at lave en test af elementerne i det samme nyhedsbrev: Lav fx forskelligt værdi for “ad content” i dit nyhedsbrev: På et link og på billede. Nu kan du se om flest af dine nyhedsbrevsmodtagere klikker på billede eller link. Og endnu vigtigere – hvor dem, som køber, de klikker.

Det er interessant at se hvilken varegruppe der giver flest salg når der sendes ud via nyhedsmail. Test fx et nyhedsbrev hvor der både er tagrender, vaske, armaturer og badekar og se hvilken gruppe, der sælges mest af i oversigten “Campaign”.

Eksemplet har fokuseret på salg af tagrender via nyhedsbrev, men kan overføres til alle typer kampagner og marketingaktiviteter online.

Kampagnesporing i SiteCatalyst

Registrering af kampagner er lidt anderledes i SiteCatalyst. Det er kun kampagnenavnet, som skal registreres, og derefter kan der uploades tilhørende oplysninger via Classifications. Det handler blot om at aktivere et plugin og så registreres kampagnen automatisk når man laver URL´en rigtigt. I javascript-filen s_code.js kan man se hvad der skal stå, typisk csref. Det ses i linien:

s.campaign=s.getQueryParam('csref');

Ser koden ud som ovenstående skal linket være fx http://www.billigvvs.dk?csref=linkfrawebanalytiker

Kampagnesporing i Yahoo! Web Analytics

Tankegangen for registrering af kampagner er meget ens for SiteCatalyst og Yahoo! Web Analytics. I YWA vælger du selv hvad der definerer din kampagne. Du kan vælge at tilføje parameteren “kampagne=linkfrawebanalytiker”. Derefter skal du angive i YWA hvad du har valgt som kendetegn – her “kampagne”. Hver enkelt kampagne skal du selv registrere og sætte op. Her får du samtidig mulighed for at tilføje omkostninger knyttet til kampagnen, så du modsat Google Analytics også har mulighed for at se ROI direkte i din webstatistik.

Der er alle muligheder for at spore kampagne aktiviteter uagtet hvilket webanalyse værktøj der benyttes. Så det er bare at komme i gang og finde ud af hvad der virker godt, og hvad der virker mindre godt.

